Die Highlights der Pariser Fashion Week

Mit Kappe und außerirdischem Touch ging es für die Models von Star-Designer John Galliano am zweiten Tag der Pariser Fashion Week auf den Laufsteg. Vom 27. September bis 5. Oktober sind in der Eiffelturm-Metropole die Modetrends für Frühjahr und Sommer 2017 zu sehen. An neun Tagen zeigen mehr als 90 Labels und Designer ihre neuesten Prêt-à-Porter-Kollektionen.

Foto: REUTERS