Ermittler: Flug MH17 mit russischer Rakete abgeschossen

Die Passagiermaschine mit Flugnummer MH17 ist mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Das erklärten die internationalen Ermittler am Mittwoch in Nieuwegein bei Utrecht.

Die Buk-Rakete sei vom Gebiet der pro-russischen Rebellen abgefeuert worden und die Abschussrampe anschließend nach Russland zurückgebracht worden. Moskau wies erneut jegliche Verantwortung zurück und beschuldigte stattdessen die Ukraine.

Kremlsprecher dementiert russische Verwicklung

Bereits kurz vor Veröffentlichung eines niederländischen Berichts zum MH17-Abschuss über der Ostukraine hatte der Kreml noch jede russische Verwicklung in die Tragödie dementiert. Neue russische Radardaten zeigten, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord 2014 nicht vom Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er sprach von „unwiderlegbaren Beweisen“.

Die Maschine war auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine mutmaßlich von einer Buk-Flugabwehrrakete russischer Herstellung zerstört worden.

Widersprüchliche Angaben aus Russland

Russland hat in den 14 Monaten seit der Tragödie widersprüchliche Angaben zum möglichen Hergang gemacht. Gezielt wurden immer kurz vor Veröffentlichung offizieller Berichte neue angebliche Beweise in Umlauf gebracht. (dpa)

