Katy Perry zieht sich für Wahlwerbevideo aus

Los Angeles. Sängerin Katy Perry ruft die US-Amerikaner in einem Comedy-Clip dazu auf, wählen zu gehen - und zieht sich dabei aus. "Ich habe die Verfassung überflogen. Es steht nirgendwo geschrieben, dass man sich nicht einfach aus dem Bett rollen und in dem Zustand zur Wahl gehen kann, in dem man aufgewacht ist", erklärt die Musikerin. Vor der Wahlkabine zieht sich Perry aus, zwei schwarze Balken verdecken Teile ihres Körpers. Daraufhin wird sie von zwei Polizisten abgeführt. "Denk daran, zu wählen. Es interessiert keinen, was du trägst. Hauptsache, du trägst etwas", heißt es zum Schluss.

