Reise-Umbuchung auf Dritte bleibt wohl teuer für Urlauber

Pauschalurlauber müssen wohl auch weiterhin mit möglicherweise hohen Zusatzkosten leben, wenn sie ihre gebuchte Reise kurzfristig einem anderen überlassen wollen. Das zeichnete sich am Dienstag in einer Verhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) ab.Grundsätzlich haben Reisende das Recht, zum Beispiel...