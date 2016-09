Taifun "Megi" legt Teile Taiwans lahm

In Taiwan hat der bereits dritte Taifun binnen zwei Wochen das öffentliche Leben teilweise zum Erliegen gebracht.

Nach "Meranti" und "Malakas" erreichte heute "Megi" dem taiwanesischen Wetterdienst zufolge mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 149 Kilometern pro Stunde die asiatische Inselrepublik.

Fernsehsender aus der Region berichteten von Überschwemmungen und Erdrutschen in verschiedenen Teilen des Landes. TV-Bilder zeigten auch Motorradfahrer und Fußgänger, die wegen des starken Windes gestürzt waren.

Todesfälle oder Vermisste wurden zunächst nicht gemeldet. 38 Menschen wurden laut Angaben lokaler Behörden verletzt. Mehr als 5300 Menschen mussten vor "Megi" in Sicherheit gebracht werden. In 1,6 Millionen Haushalten fiel der Strom aus, als der Taifun am Morgen auf Land traf. Knapp 600 Flüge wurden gestrichen, zahlreiche weitere waren verspätet. Auch der Zugverkehr war gestört.

Schon am Montagabend war das westliche Ende von "Megi" über die Ostküste der Insel hinweggefegt. Der tropische Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich, die laut Meteorologen besonders hart die Inseln Lü Dao und Lan Yu vor der Ostküste Taiwans trafen.

Auch in China warnten Behörden vor dem heranrückenden Taifun, der die Ostküste der Volksrepublik am Mittwoch erreichen soll. Bei zahlreichen Unwettern sind in diesem Sommer in China nach Überschwemmungen und Erdrutschen bereits Hunderte Menschen gestorben.