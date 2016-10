1 / 71

Diese Prominenten sind 2016 gestorben

Er war der „König von St. Pauli“ und glänzte unter anderem in „Der große Bellheim“: Der Schauspieler Hans Korte ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie erst am 5. Oktober bekannt wurde, starb Korte bereits am 25. September. Der gebürtige Bochumer war über die Musik zur Schauspielerei gekommen und arbeitete auch als Regisseur. Korte gehört zu den vielen Prominenten, die 2016 gestorben sind.

Foto: dpa