1 / 31

So sieht Fukushima nach dem Tsunami aus

Mehr als fünf Jahre ist es her, dass eine Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Havarie des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi am 11. März 2011 die Küstenregion im Nordosten Japans verwüstete. Mit 9,0 auf der Richterskala war es das stärkste Beben in der Geschichte Japans.

Foto: Reuters