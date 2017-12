Dienstleister werden zum Jobmotor in Norddeutschland

Hamburg Die Dienstleistungsbranche für Unternehmen wird zum Jobmotor in Norddeutschland. Im laufenden Jahr schufen die rund 183 000 Firmen aus den verschiedenen Bereichen im Norden rund 83 000 neue Arbeitsplätze. Das geht aus einer Umfrage hervor, für die im Oktober ein repräsentativer Teil der Betriebe in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern befragt wurde.

Wie der Präsident des AGA Unternehmensverbandes, Hans Fabian Kruse, am Dienstag in Hamburg sagte, wurden doppelt so viele neue Jobs wie erwartet geschaffen. Im nächsten Jahr sollen abermals 64 800 Arbeitsplätze dazukommen. Die neuen Stellen entstanden in ganz unterschiedliche Branchen wie zum Beispiel bei Sicherheits- und Wachdiensten, Versicherungsmaklern, Rechenzentren, Speditionen, Werbeagenturen oder Zeitarbeitsfirmen. Sie alle profitieren davon, dass viele Unternehmen ihre Stammbelegschaften möglichst klein halten und Aufgaben an externe Dienstleister auslagern. (dpa)