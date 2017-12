Ministerin Reimann für Landarztqoute

Hannover Niedersachsens neue Sozialministerin spricht sich für eine Landarztquote aus. „Jeder zehnte Medizin-Studienplatz soll an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, im Anschluss als Allgemeinärzte in unterversorgten Regionen zu arbeiten“, sagte Carola Reimann der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag). „Und es wäre gut, wenn angehende Ärztinnen und Ärzte schon im Studium – parallel zur Ausbildung in den Kliniken – mehr Erfahrungen in der ambulanten Versorgung sammeln.“

Die SPD-Politikerin sieht die Notwendigkeit, „in einem großen Land eine flächendeckende Versorgung“ mit Ärzten zu gewährleisten. Dennoch spricht sie sich dafür aus, die Zusammenlegung von Kliniken weiter voranzutreiben – für Fusionen und Kooperationen gebe es noch Potenzial. „Wir wollen die Krankenhäuser zukunftsfähig machen“, betonte die Braunschweigerin Reimann. (epd)