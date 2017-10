Gegen Baum geprallt - Mann stirbt in brennendem Auto

Celle Ein Mann ist nach einem Unfall in Celle in seinem brennenden Fahrzeug ums Leben gekommen. Der Autofahrer war am Montag in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Zaun durchbrochen und war gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich handelt es sich um einen 28-Jährigen, der mit dem Auto seiner Ehefrau unterwegs war. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt, das Auto begann zu brennen. Die Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen, der Fahrer starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder