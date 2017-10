Wahlplakate zeigen Bernd Althusmann (CDU) und Stephan Weil (SPD). Die beiden treten für ihre Parteien als Spitzenkandidaten zur Landtagswahl an und treffen am Dienstagabend im TV-Duell aufeinander. Foto: Silas Stein/dpa

SPD in nur knapp vor CDU – kämpferisches TV-Duell erwartet

Wer hat die Nase vorn in Niedersachsen? Das Rennen um die Macht wird wenige Tage vor der Landtagswahl immer fesselnder. Nach einer neuen Umfrage liegt die SPD mit 33 Prozent knapp vor der CDU, die auf 32 Prozent kommt. Das verspricht große Spannung beim TV-Duell, zu dem die Spitzenkandidaten beider Parteien, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein CDU-Herausforderer Bernd Althusmann, am Dienstag zusammenkommen wollen.

Am Dienstagabend treffen Weil und Althusmann zu ihrem einzigen TV-Duell vor der Wahl aufeinander. Der Kommunikationswissenschaftler Wilfried Köpke aus Hannover erwartete eine kämpferische Debatte. „Es zählt für beide Kandidaten: Wen kriege ich an diesem Abend von den Unentschlossenen an die Wahlurne?“, sagte Köpke der Deutschen Presse-Agentur.

Weil werde die Umstände des Wechsels der grünen Abgeordneten Elke Twesten zur CDU und deren Verantwortung dafür zum Thema machen. Althusmann werde versuchen, Weil mit der Affäre um Fehler bei Auftragsvergaben der Landesregierung und dem Thema VW zu attackieren, erwartet Köpke. Entscheidend für den Erfolg beim Zuschauer sei aber letztendlich die Glaubwürdigkeit der Spitzenkandidaten.

Echtzeitmessung der Debatte

Während des TV-Duells werden Sie auf unserer Seite das Debat-O-Meter finden. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem Sie live während des Duells abstimmen können, welcher der beiden Kandidaten Sie mehr überzeugt. Das Debat-O-Meter ist eine Web-Applikation für Smartphones und Tablets, die von Wissenschaftlern der Universität Freiburg entwickelt wurde, um Zuschauerreaktionen auf politische Debatten zu messen und zu erforschen. Die Echtzeitmessung der Zuschauerreaktionen macht unmittelbar sichtbar, wer mit welchen Argumenten beim Publikum punkten kann, wer nicht, was ankommt und was nicht. Die Auswertung der Messung lesen Sie im Anschluss des TV-Duells auf unserer Website.