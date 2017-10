Fraktionsausschluss von AfD-Spitzenkandidatin Guth unwirksam

Der Ausschluss der AfD-Spitzenkandidatin für die niedersächsische Landtagswahl, Dana Guth, aus der Göttinger Kreistagsfraktion ist unwirksam. Das entschied das Verwaltungsgericht Göttingen am Montag, das damit einem Eilantrag der AfD-Politikerin entsprach.

Die Fraktion habe die in ihrer Geschäftsordnung für den Ausschluss von Mitgliedern vorgesehene Fristbestimmung nicht eingehalten, begründete das Gericht die Entscheidung. Die Antragstellerin müsse von der AfD-Kreistagsfraktion wieder in alle Rechte und Pflichten eines Fraktionsmitglieds eingesetzt werden.

Zwischen dem Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds sowie dessen Anhörung und dem Beschluss der Fraktion über den Ausschluss des Mitglieds müssten laut Geschäftsordnung zwei Tage liegen. Die Fraktion habe aber über den Ausschluss Guths noch am Tage der Antragstellung selbst entschieden, bemängelte das Gericht.

Die Kreistagsfraktion hatte die Politikerin am 29. September ausgeschlossen. Als Grund wurden damals „zu große Differenzen in der Zusammenarbeit“ angegeben. Die Immobilien- und Versicherungsmaklerin aus Herzberg tritt bei der Landtagswahl am Sonntag auf Platz 1 der AfD-Landesliste an. Sie gilt als eine parteiinterne Kritikerin des Landesvorsitzenden Paul Hampel.

Gegen die Entscheidung über den Eilantrag kann die Fraktion Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg einlegen. dpa