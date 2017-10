Seniorin stirbt eine Woche nach Unfall

Hannover Eine Woche nach einem Verkehrsunfall in der Region Hannover ist eine 80-Jährige am Samstag in einem Krankenhaus gestorben. Die Seniorin war von einer Autofahrerin beim Zurücksetzen angefahren und lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei gestern mit. Die 68 Jahre alte Fahrerin hatte bei...