Niedersachsen lockt verstärkt holländische Touristen

Hannover Viele Holländer lockt es in ein Ferienhäuschen in Grenznähe. Hannover punktet als Ziel von Städtereisen auch bei jungen Niederländern.

Mit einer bunt bebilderten Reportage preist das Fahrgastmagazin der Niederländischen Eisenbahnen gerade Hannover als spannendes Ziel für einen Städtetrip an: Niedersachsen liegt bei Touristen aus den Niederlanden im Trend. Binnen zehn Jahren ist die Zahl der Übernachtungen um 51,5 Prozent auf gute eine Million gestiegen. Unter den ausländischen Gästen sind die Niederländer mit einem Anteil von rund einem Viertel die wichtigste Gruppe. Bevorzugtes Reiseziel sind Natur und Berge, vor allem die ländlichen Regionen profitieren nach Auskunft der Tourismus Marketing Niedersachsen vom wachsenden Interesse der Holländer an einem Deutschlandurlaub.

Die stärksten Zuwächse an holländischen Gästen gab es in den vergangenen zehn Jahren in den Regionen Mittelweser (70,3 Prozent mehr Übernachtungen), Weserbergland/Südniedersachsen (plus 72 Prozent) und dem Harz (plus 61,7 Prozent). Am liebsten quartieren die Niederländer sich in Ferienzentren oder Ferienwohnungen ein, 45 Prozent aller Übernachtungen werden dort verbucht. Auch aber - dafür sind die Niederländer bekannt - steht das Camping mit einem Anteil von 21,6 Prozent hoch im Kurs. Beide Unterkunftsformen werden in vielen Ferienparks etwa in Bad Bentheim, Haren, Bispingen oder Bad Sachsa angeboten, wo es besonders viele Niederländer hinlockt.

Vorbei sind klar die Zeiten, als so mancher Niederländer dem großen Nachbarn im Osten die kalte Schulter zeigte. „Hannover, die relaxte Schwester von Berlin“, wirbt das Fahrgastmagazin der holländischen Bahn und schwärmt von der Messestadt, die grün und trendy ist. Die Altstadt, die Markthalle, der Apfelkuchen im Kaffee, der Szenestadtteil Linden und die Skybar mit Blick über die Landeshauptstadt werden angepriesen.

„Nicht nur zu den Messen kommen Niederländer nach Hannover“, sagt der Chef des städtischen Tourismusmarketing, Hans Christian Nolte. „Wir werben ganz massiv an der Grenze aber auch bis weit nach Holland hinein, gerade auch um junge Leute.“ Angepriesen werden dabei nicht nur das Zentrum und die Museen, die es in jeder größeren Stadt zu besichtigen gibt, sondern auch die Stadtteile mit ihren Besonderheiten. Nach den Briten sind die Niederländer in Hannover die zweitgrößte ausländische Touristengruppe.

Auch einige Reise-Blogger hätten Hannover mit seinen Reizen abseits des Mainstreams entdeckt, so Nolte. Ebenfalls mit der Möglichkeit des Kite-Surfens auf dem Steinhuder Meer oder einer Mountainbiking-Tour durch den Deister werde bei den Niederländern für einen Hannover-Trip geworben. „Immer in Partystimmung“, heißt es auf niederländisch in einer Hannover-Broschüre für junge Leute, die die Feste in der Stadt auflistet.

Auch wenn Niedersachsen bei den Niederländern beliebt ist, liegt es im Bundesländerranking auf Rang fünf hinter Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Das bevorzugte Verkehrsmittel ist das Auto, 80 Prozent der Niederländer reisen wegen der guten Erreichbarkeit mit dem Wagen an. Das spiegelt sich in den hohen Übernachtungszahlen in Grenznähe (Anteil 34,9 Prozent) und dem Oldenburger Münsterland (Anteil 7,8 Prozent) wider. Auch aber die Bahn verbucht auf der Intercity-Linie von Amsterdam über Osnabrück und Hannover nach Berlin seit längerem steigende Fahrgastzahlen, der Einsatz neuer Züge auf der Verbindung ist in Planung.