Nach Sturm: Bahnstrecken im Norden teilweise wieder frei

Auf einer Anzeigentafel im Hauptbahnhof in Hannover werden verspätete Zugverbindungen angezeigt. Foto: Silas Stein/dpa

Hannover Sturmtief „Xavier“ hat weiterhin Auswirkungen auf die Reisenden in Niedersachsen und Bremen. Immerhin: Es wird besser.

Nach Sturm „Xavier“ fahren die Züge zwischen Hamburg und Hannover wieder. Die wichtige Strecke zwischen Hannover und Berlin war hingegen am Samstagmorgen noch immer gesperrt, wie eine Sprecherin sagte. Die Reisenden müssten am Wochenende auf mehreren Strecken in Niedersachsen noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Bei den Erixx-Zügen ist weiterhin mit Behinderungen zu rechnen. Das Unternehmen teilte mit (Stand 7.30 Uhr am Samstag):

- RB 32 (Teilstrecke) Lüneburg-Dahlenburg Strecke gesperrt, Ersatzverkehr mit Bussen. Prognose: die Strecke wird bis mindestens Montag Abend gesperrt sein

- RB 37 Bremen-Soltau Strecke gesperrt, Ersatzverkehr mit Bussen. Prognose: Strecke wird bis Samstag, 19:00 gesperrt sein

- RB 38 Buchholz-Soltau Strecke freigegeben, erixx Züge fahren. Allerdings: In Buchholz ist keine Weiterfahrt mit dem Metronom möglich.

- RB47 (Teilstrecke) Uelzen-Gifhorn-BS Gliesmarode erixx Züge fahren auf der Teilstrecke in beide Richtungen, allerdings mit Verspätungen

- RE 10 Goslar-Hildesheim-Hannover Zwischen Groß Düngen und Salzgitter Ringelheim fährt ein Schienenersatzverkehr. (baustellenbedingt)

- Zwischen Salzgitter Ringelheim und Bad Harzburg fährt erixx einen Pendel-Verkehr

- RE10 Hannover-Hildesheim-Goslar zwischen Hannover und Groß Düngen fährt erixx im Pendel.

- Zwischen Groß Düngen und Salzgitter Ringelheim fährt ein SEV (baustellenbedingt)

- Zwischen Salzgitter Ringelheim, Goslar und Bad Harzburg fährt erixx einen Pendel-Verkehr

Die Verbindung zwischen Hannover und Bremen soll demnach am Sonntag wieder aufgenommen werden. Zwischen den beiden Hansestädten Bremen und Hamburg seien zunächst weiterhin Ersatzbusse im Einsatz. Die Verbindung Osnabrück-Hamburg werde voraussichtlich am 9. Oktober wieder aufgenommen. Die Strecke Leer-Oldenburg-Berlin soll nach Angaben des Unternehmens noch bis zum 11. Oktober gesperrt sein.

Sturm „Xavier“ war am Donnerstagnachmittag mit Wucht auf den Norden getroffen, hatte vielerorts Bäume entwurzelt und für Chaos im Bahnverkehr gesorgt. In Niedersachsen und Bremen waren besonders am Freitag der Nah- und Fernverkehr stark betroffen. Wegen der Zugausfälle wurde die Gültigkeit der Fahrscheine verlängert, hieß es bei der Deutschen Bahn. Alle Tickets für die betroffenen Verbindungen können nun bis 15. Oktober genutzt werden. Das gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, teilte das Unternehmen mit. dpa