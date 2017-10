Meuthen und Weidel sprechen bei AfD-Kundgebung in Braunschweig

Alice Weidel, Spitzenkandidatin der Partei Alternative für Deutschland (AfD) und Jörg Meuthen, Bundesvorsitzender der Partei auf der Wahlparty ihrer Partei in Berlin. Das Duo kommt am Samstag auch nach Braunschweig. Foto: Jens Büttner/dpa

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen werden der AfD-Parteivorsitzende Jörg Meuthen und Fraktionschefin Alice Weidel am Samstag (16.00 Uhr) in Braunschweig auftreten. Sie unterstützen die niedersächsische AfD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Dana Guth. Nach jüngsten Umfragen kann die AfD bei der Abstimmung am 15. Oktober mit 7 bis 8 Prozent der Stimmen rechnen. Bei der Bundestagswahl erhielt die AfD in Niedersachsen 9,1 Prozent und lag damit deutlich unter ihrem bundesweiten Ergebnis. Kurz nach der Wahl hatte die bisherige AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry erklärt, dass sie der Fraktion nicht angehören will und aus der Partei austritt. Seitdem ist Jörg Meuthen der alleinige Parteivorsitzende. dpa