Die Region im Blick

Hannover. Ein spürbares Stadt-Land-Gefälle, Mutlosigkeit bei der Kommunalreform und kaum Steuerung aus der Landespolitik in die Regionen: Das war die Situation, in der SPD und Grüne im Jahr 2013 die Regierung in Niedersachsen übernahmen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte sich schon als...