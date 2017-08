„Ich dachte, dass sie sich beruhigt“

Elke Twesten hat in Niedersachsen gestern für ein politisches Erdbeben gesorgt. Unstimmigkeiten hat es in dem Kreisverband der scheidenden Grünen-Landtagsabgeordneten in Rotenburg (Wümme) wohl schon länger gegeben. Parteikollegen aus Elke Twestens Orts- und Kreisverband schildern unserer Zeitung,...