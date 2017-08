„Andere hat es noch härter getroffen“

Eine Woche ist seit dem Katastrophenalarm in Wolfenbüttel vergangen. Der Pegel der Oker ist gesunken, das Wasser in den Kellern der Anwohner abgepumpt. Jetzt werden die Schäden an Wänden, Böden und Möbeln erst richtig sichtbar. Viele von den Geschädigten wollen nicht über die letzten Tage sprechen,...