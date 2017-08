Land stellt 25 Millionen Euro für Fluthilfe zur Verfügung

Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Feuerwehrleute sichern am Hohnsensee in Hildesheim den Deich eines kleinen Baches mit Sandsäcken. Dauerregen hat im südlichen Niedersachsen in einigen Orten zu Überschwemmungen geführt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa