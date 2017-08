Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen gestiegen

Arbeiter auf einer Baustelle. Der Arbeitsmarkt im Norden ist auch im Hochsommer gut in Form. Trotz guter Konjunktur ist die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen leicht gestiegen. Foto: Bodo Marks/dpa

Die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen ist im Juli wie in den Sommerferien üblich leicht gestiegen. 250 008 Menschen waren in dem Monat ohne Arbeit - 4,1 Prozent mehr als im Juni, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,9 Prozent und damit um 0,3 Punkte höher als im Juni, aber um 0,2 Punkte niedriger als vor einem Jahr.

Grund des Anstiegs sind nach Angaben der Arbeitsagentur vor allem Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen, die sich vorübergehend arbeitslos melden. Demnach stieg die Zahl der jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren im Juli um 22,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 30 876. Die Personalnachfrage der Unternehmen sei aber weiter hoch, frisch ausgelernte Fachkräfte dürften daher schnell neue Stellen finden. Verstärkt werde der Ferien-Effekt durch Flüchtlinge, die sich nach ihren Asylverfahren bei den Jobcentern meldeten.

Viel Bewegung auf dem Markt sei rund um den Ausbildungsbeginn: Von 57 445 Bewerbern suchten noch 16 598 nach einem Ausbildungsplatz, teilte die Agentur mit. Gleichzeitig stünden noch 17 894 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Dass die Größenordnung von Bewerbern und freien Stellen ungefähr gleich sei, bedeute nicht, dass Angebot und Nachfrage zusammenpassten, warnte Agentur-Landeschefin Bärbel Höltzen-Schoh. „Ich appelliere an Arbeitgeber, auch Bewerbern mit schwächeren Zeugnissen eine Chance zu geben.“

Die Bundesagentur erwartet in den kommenden Monaten weiter eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Der regionale Stellenindex der Agentur - ein Indikator für die Nachfrage nach Arbeitskräften - stieg um 3 auf 255 Punkte und erreichte einen neuen Höchststand. Die Zahl der freien Stellen wuchs im Vergleich zum Juni um 2,2 Prozent auf 70 146, im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar um 9,1 Prozent.

Regional fiel die Arbeitslosigkeit unterschiedlich aus: Am höchsten lag die Quote mit 7,3 Prozent in der Region Hannover sowie den Bezirken Braunschweig-Goslar (7,0 Prozent), Celle (6,8), Oldenburg-Wilhelmshaven (6,7) sowie Emden-Leer (6,5). Am niedrigsten war die Arbeitslosigkeit im Bezirk Nordhorn mit der Grafschaft Bentheim und dem Landkreis Emsland - mit einer Quote von 3,4 Prozent. Vechta (4,4), Nienburg-Verden und Osnabrück (je 4,8) sind weitere Bezirke mit vergleichsweise geringer Arbeitslosigkeit. dpa