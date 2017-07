Wasserpegel in Braunschweig auf Höchststand von 1994

Laut der Braunschweiger Feuerwehr ist der Oker-Pegel in der Nacht weiter angestiegen. Um die Lage im Blick zu behalten, waren zwei Erkundungsfahrzeuge unterwegs. Derzeit sei der Pegel weitestgehend konstant.

In der Nacht zu Freitag war die Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte in den letzten 24 Stunden zu 26 hochwasserbedingten Einsätzen aus, teilte Stadtsprecherin Lisa Bertram mit. Der Pegel könne leicht ansteigen, weil die Stadtentwässerung das Wasser durch eine feinfühlige Steuerung des Eisenbütteler Wehrs durch die Stadt leitet, teilte die Feuerwehr mit.

In der Ebertallee wurde in der Nacht weiterhin Wasser über die Straße gepumpt. Inzwischen sei die Pumpe aber abgebaut. Die Oker werde intensiv beobachtet. In Riddagshausen würde sich laut Feuerwehr die Lage langsam entspannen. Momentan sei die Lage stabil, sagt Bertram. Genaue Prognosen sind zu diesem Zeitpunkt aber nur schwer zu treffen. Die Feuerwehr beobachtet weiterhin auch die Entwicklung in der Stadt Wolfenbüttel, um daraus gegebenenfalls Rückschlüsse für Abwehrmaßnahmen in Braunschweig zu ziehen.

In Wolfenbüttel könne der Pegel wegen Starkregens am Freitagmorgen wieder ansteigen, so Bertram. In Braunschweig werde der Pegel voraussichtlich bis Samstagabend so hoch bleiben.

Im Bereich Rüningen/Leiferde/Stöckheim ist der Pegel am gestrigen Abend leicht gestiegen. Seit etwa 4.30 Uhr stagniert er auf dem Niveau vom Hochwasser 1994, so die EInsatzkräfte.

Nach wie vor hält die Feuerwehr einige Tausend Sandsäcke bereit. Sie können weiterhin in Leiferde am Alten Feuerwehrhaus, in Stöckheim am Friedhof, Rüninger Weg, sowie am Klärwerk Gut Steinhof, Celler Heerstraße 337.

Der Artikel wurde aktualisiert.