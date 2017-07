Hochwasser in Wolfenbüttel – Menschen evakuiert

Die Lage in Wolfenbüttel blieb in der Nacht zu Freitag brenzlich. Am Donnerstagabend hatte der Landkreis Wolfenbüttel Katastrophenalarm ausgelöst. Das Pflegeheim Steinhäuser Gärten musste zumindest teilweise evakuiert werden. Zur Unterstützung trafen gegen 0.30 Uhr 106 Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft Gifhorn ein. Gegen 2.30 wurden am Rosenwall etwa 30 Anwohner wegen der weiterhin steigenden Wassermassen evakuiert. Sie wurden mit Bussen der KVG ins Jugendgästehaus gebracht. Einen schwer kranken, weil beatmungspflichtigen Anwohner brachte die Feuerwehr ebenfalls ins Jugendgästehaus. Durch diese Maßnahmen war auch eine Umplanung der teilweisen Evakuierung des Pflegeheims Steinhäuser erforderlich. Ursprünglich waren für die Senioren Betten im Jugendgästehaus vorbereitet, stattdessen wurden 20 teils stark pflegebedürftige Bewohner ins Städtische Klinikum gebracht.

„Wir hatten in der Nacht viele Einsätze, Sandsäcke wurden geschichtet und Wasser gepumpt“, sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle. „Die untere Etage eines Pflegeheims wurde geräumt und die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht“, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums.

An der Messstelle in Ohrum lag der Oker-Pegel am Morgen bei knapp 4,30 Meter; in Groß Schwülper bei knapp 5,20. „Die Wassermassen der Oker und der Leine werden im Verlauf des Wochenendes die Aller erreichen“, kündigte Achim Stolz, Sprecher des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) an.

Für Fragen rund um das aktuelle Hochwasser in der Stadt Wolfenbüttel hat der Landkreis im Wolfenbütteler Rathaus ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist heute von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummern 05331/86150 sowie 86151, 86152, 86153 und 86154 eingerichtet. Unterdessen haben Landrätin Christiana Steinbrügge und Bürgermeister Thomas Pink an die Arbeitgeber appelliert, den bei ihnen beschäftigten Mitarbeitern, die in Hilfsorganisationen tätig sind, ihre ehrenamtliche Arbeit zu ermöglichen. red/dpa

