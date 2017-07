Mädchen schicken GPS-Position zur Rettung aus Hochwassergebiet

Hannover Mit einer cleveren Idee haben sich drei Jugendliche in Laatzen vor dem Hochwasser retten lassen. Sie waren am Mittwochabend in einem Überflutungsgebiet stecken geblieben. Darüber hatte auch die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren wählten den Notruf...