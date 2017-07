Tatverdächtiger nach gewaltsamem Tod einer Seniorin gefasst

Hannover Im Fall einer im Mai in Hannover getöteten 91-Jährigen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zu dem 57-Jährigen hätten aufwendige Spurenauswertungen geführt, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Der in Hannover gefasste Mann stehe unter dringendem Tatverdacht und solle...