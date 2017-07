Explosion in Dissen – eine Person in Lebensgefahr

Dissen Am Montag waren Spezial-Ermittler am Tatort in der Dissener Heide. Hier hatte es am Samstag gegen 9.47 Uhr eine Explosion in einer Firma gegeben. Bei der Explosion wurden zwei Personen schwer verletzt, einer von ihnen (20 Jahre) schwebt laut Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Das erste polizeiliche Ermittlungsergebnis spricht für unsachgemäße Ausführungen bei Reparaturarbeiten an einem Kühlaggregat. Weitere Zeugenvernehmungen folgen noch. Zur Schadenshöhe können keine detaillierten Angaben gemacht werden, da neben den Kühlaggregaten und der Halle auch dort gelagerte Waren in Mitleidenschaft gezogen wurden.

