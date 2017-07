Weniger Austritte aus Landeskirchen

Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen verlieren weiter Mitglieder, gleichzeitig gehen die Austrittszahlen zurück. Das geht aus der jüngsten Statistik der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hervor, die gestern in Hannover veröffentlicht wurde. Danach bleibt die hannoversche Landeskirche mit 2,63 Millionen Mitgliedern zwischen Hann. Münden und der Nordsee weiterhin die größte evangelische Landeskirche in Deutschland.Die...