Polizeibeamte im Norden greifen nur selten zur Waffe

Hannover Nur in seltenen Extremsituationen greifen Polizeibeamte im Norden zur Waffe. In Niedersachsen schossen Polizisten im vergangenen Jahr fünf Mal auf Menschen, in Bremen wurde ein Schuss abgegeben, wie die Innenbehörden mitteilten. 2015 wurde in Niedersachsen drei Mal auf Menschen geschossen, in...