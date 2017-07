Interesse der Niedersachsen an Kommunalpolitik-Engagement sinkt

Hannover Das Interesse der Niedersachsen an einem aktiven Engagement in der Kommunalpolitik sinkt. Das geht aus einer Untersuchung des Statistischen Landesamtes hervor. Kandidierten im Jahr 1996 noch durchschnittlich 12,5 von 1000 Bürgern für ein Abgeordnetenmandat im Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat, so...