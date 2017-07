Staatsanwaltschaft klagt Liebhaber an

Hannover Die Staatsanwaltschaft Hannover hat nach dem Tod einer 29-Jährigen den Liebhaber des Opfers wegen Mordes angeklagt. Die Ermittler gehen davon aus, so die Staatsanwaltschaft, dass der 42-Jährige die Frau aus niedrigen Beweggründen erwürgt hat. Die Frau war Anfang April in Seelze tot an einem Waldweg...