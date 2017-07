Weltkriegsbombe auf A 39 entschärft

. Störungsfrei verlief gestern Nachmittag die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der A 39 in Salzgitter in Höhe der Anschlussstelle Nord. Gegen 15.20 Uhr erreichte die Polizei die Meldung der bevorstehenden Bombenentschärfung, um 17 Uhr meldete Sprengmeister Ralf Reisener...