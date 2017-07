Zweijährige stirbt im Schwimmbad: Geschäftsführer angeklagt

Hannover Wegen des Unfalltodes eines zweijährigen Mädchens in einem Freibad in der Nähe von Hannover hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer des Bades erhoben. Das Mädchen war im Juli vergangenen Jahres beim Spielen in einen vier Meter tiefen Schacht gefallen...