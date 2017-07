Nächste Woche soll der Sommer zurück sein

Doch Meteorologe Friedrich Föst vom Berliner Wetterdienst Meteomedia hat gute Nachrichten für alle, die gerade ihren Urlaub in Gefahr sehen. „Ab kommenden Dienstag erreicht die Region wärmere Luft aus Südwest und es wird sommerlicher. Ein Hochdruckgebiet bringt Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad, also Badewetter“, sagt der Wetterexperte. Bis dahin müsse man sich allerdings noch etwas in Geduld üben....