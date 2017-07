Bekennerschreiben nach Attacke auf Polizeiwache aufgetaucht

Nach dem Angriff auf eine Polizeiwache in Hannover ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht (Symbolbild). Foto: Archiv

Hannover In der Nacht zu Mittwoch hatten Vermummte eine Polizeiwache in Hannover angegriffen. Offenbar gibt es einen Zusammenhang mit den G20-Ausschreitungen.

Nach der Attacke von Vermummten auf eine Polizeiwache in Hannover ist im Internet ein Bekennerbrief aufgetaucht. „Uns liegt der Inhalt dieses Schreibens aus dem Netz vor, wir prüfen das gerade“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wer sich zu der Tat bekennt, bei der die Wache in der Nacht zum Mittwoch mit Steinen beworfen sowie mit Farbe beschmiert worden war, sagte der Sprecher nicht. Auch zu möglichen Motiven wollte er sich nicht äußern.

„Bild“ berichtete online, in dem Bekennerschreiben erklärten sich die Verfasser solidarisch mit denjenigen, die beim G20-Gipfel von der Polizei verletzt oder inhaftiert worden seien.

Die Täter hatten mit Pflastersteinen zwei Fenster beschädigt und 20 Quadratmeter Fassade mit violetter Farbe beschmiert. Anwohner hatten maskierte Personen vor der Wache beobachtet, die später wegliefen. Der Schaden an dem Gebäude im eher bürgerlichen Stadtteil List beträgt rund 1500 Euro. dpa