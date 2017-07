Kein stabiler Sommer in Sicht

Hannover . Mehr als zwei Wochen der Schulferien sind in Niedersachsen vorbei, aber das Wetter will nicht auf Sommer umstellen. Ganz im Gegenteil, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird Tief „Xavier“ von Mittwoch an mit Blitz, Donner und Sturmböen durch Deutschland ziehen. Tagsüber...