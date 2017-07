Strahlenschützer prüfen Risiken von Stromtrassen

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) aus Salzgitter will die Auswirkungen von Stromleitungen auf die Gesundheit der Bürger intensiv prüfen. Bisher seien zwar keine negativen Folgen nachgewiesen. Es gebe aber Verdachtsmomente, die zu Sorgen in der Bevölkerung führten, sagte am Dienstag BfS-Chefin...