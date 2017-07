Auffahrunfall auf der A2 – ein Verletzter im Krankenhaus

Peine Ein LKW-Fahrer fährt auf das Ende eines Staus auf und schiebt einen Kleintransporter in einen PKW. Beim Verletzten besteht keine Lebensgefahr.

Am Montagnachmittag, gegen 14.11 Uhr, ist es auf der A2 zwischen Zweidorfer Holz und Peine-Ost zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein LKW fuhr am Ende eines Staus auf einen Kleintransporter auf und schob diesen auf einen PKW mit Anhänger. Die Rettungskräfte brachten den verletzten polnischen Fahrer des Kleintransporters ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Der zuvor bestellte Rettungshubschrauber konnte wieder abfliegen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben wohl unverletzt, so die Polizei weiter.

Die Strecke (Fahrtrichtung Hannover) ist zurzeit wegen Bergungsarbeiten nur einspurig befahrbar. Den kilometerlangen Stau leiten die Einsatzkräfte an der Unfallstelle vorbei.