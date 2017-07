Mann schüttet Spiritus in Grill und verletzt sich schwer

Hannover Ein 44-Jähriger Hannoveraner hat sich bei dem Versuch, einen Grill anzuzünden, lebensbedrohlich verletzt. Ein Bekannter, der das Feuer löschte, wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann Brennspiritus in den bereits angezündeten Grill geschüttet, um die Glut weiter anzufachen. Eine Stichflamme setzte seine Kleidung in Brand. Obwohl ein 45 Jahre alter Bekannter das Feuer schnell löschte, zog sich das Opfer schwerste Brandverletzungen zu. Er schwebte am Sonntag in Lebensgefahr. Der Retter kam mit leichten Verbrennungen davon. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder