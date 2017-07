Busunfall bei Grasleben – sieben Verletzte

Wie die Feuerwehr Helmstedt meldet, ist zwischen Mariental und Grasleben gegen 13.28 Uhr ein Linienbus in einen Graben gerutsch und auf der rechten Seite liegen geblieben. Sieben Personen sind verletzt, eine davon laut Polizeiangaben schwer. Alle Insassen des Busse konnten sich selbständig durch die Notausstiegsscheiben aus dem Bus retten, eingeklemmt war niemand. Alle verletzten Personen sind laut Feuerwehr in die Klinik gebracht worden. Auf der L651 ist der Bus nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, berichtet die Polizei. Mehr sei zum Unfallhergang zurzeit nicht zu sagen. Die Bergungsarbeiten dauern derweil noch an – die Straße wird „noch ein bis zwei Stunden gesperrt bleiben“, sagte Andreas Meissner von der Helmstedter Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Grasleben und Mariental sowie zwei Notärzte und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz.

