Nordenham Von dem geflohenen Sträfling aus dem Kreis Wesermarsch hat auch am Freitagmorgen noch jede Spur gefehlt. Bereits am Sonntag war der 33-Jährige aus der Justizvollzugsanstalt in Nordenham ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der wegen Raubes in Haft saß, sei mehrfach vorbestraft und möglicherweise gewalttätig. Wer den Gesuchten erkenne, sollte jeden Kontakt vermeiden und die Polizei verständigen. dpa

