Niedersachsen steckt 1,3 Milliarden in Kliniken

Für die Sanierung des Operationsbereichs bekommt das Städtische Klinikum Wolfenbüttel 9,8 Millionen Euro. Fünf Millionen Euro fließen in die Neustrukturierung der Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Klinikum Wolfsburg. Mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 will Niedersachsen den...