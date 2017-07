Pistorius hofft auf friedlichen G20-Gipfel in Hamburg

Hamburg Kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) die niedersächsischen Einsatzkräfte vor Ort besucht. „Ich war sehr beeindruckt und sehr angetan von der Professionalität und Ruhe, mit der sich alle auf diesen Einsatz vorbereiten“, sagte er am Donnerstag in Hamburg....