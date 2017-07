Rechte Straftaten in Niedersachsen gehen zurück

Die Zahl der rechten Straftaten in Niedersachsen ist im ersten Quartal 2017 auf den niedrigsten Wert seit 2015 gefallen. Das geht aus einer Antwort des Landesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, über die am Mittwoch auch die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete. Demnach registrierten die Landespolizeibehörden im Zeitraum von Januar bis März 291 Delikte mit mutmaßlich rechtem Hintergrund. Neben dem allgemeinen Rückgang ist vor allem ein starker Rückgang bei der Anzahl der Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte festzustellen, so das Innenministerium. Wurden im Jahr 2016 noch 71 Delikte in diesem Zusammenhang erfasst, verringerte sich die Anzahl im ersten Halbjahr auf acht Straftaten.

Das Ministerium warnte zudem, dass Quartalszahlen einer großen Schwankungsbreite unterliegen. Taten würden meist relativ nah zum Tatzeitpunkt mit der ersten Bewertung erfasst, wo die Ermittlungen am Anfang stehen. Es könne dazu führen, dass diese Einschätzung im Verlauf der Ermittlungen korrigiert werden muss. „Daher ist der Vergleich von Quartalszahlen nur bedingt aussagekräftig“, hieß es aus dem Ministerium. Ob es sich bei dem Rückgang um einen langfristigen Trend handelt, bleibe daher abzuwarten.

In den Jahren 2015 und 2016 verzeichnete die Polizei jeweils rund 1600 Straftaten - in keinem Quartal jedoch weniger als 300. Im ersten Quartal 2017 blieben die Stadt und Region Hannover, aber auch die Stadt Göttingen ein räumlicher Schwerpunkt. In der Landeshauptstadt und im Umland ereignete sich den Angaben zufolge jede fünfte mutmaßlich rechte Straftat.

Die Landtagsabgeordnete Julia Willie Hamburg (Grüne) warnte ebenfalls: „Der Rückgang ist erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in einigen Regionen des Landes noch immer ein handfestes Problem mit Nazi-Strukturen haben.“ Als Ursache für den Rückgang sieht sie vor allem auch eine Verschiebung der Debatten-Schwerpunkte. Die rechtsextreme Szene habe sich zuletzt sehr stark über die Themen Flüchtlinge und Migration definiert. „Der öffentliche Fokus geht weg von der Flüchtlingsdebatte“, sagte sie. dpa