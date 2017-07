Haftbefehl gegen Mann nach lebensgefährlicher Verfolgungsjagd

Polizisten haben am Mittwoch einen 40 Jahre alten Mann aus Loxstedt im Landkreis Cuxhaven wegen einer lebensgefährlichen Verfolgungsjagd festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Die Beamten verdächtigen ihn, nach einem Einbruch in ein Warenhaus in der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Februar mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 Stundenkilometern vor der Polizei geflohen zu sein. Während der nächtlichen Verfolgungsjagd auf der A 27 hatten Unbekannte aus dem Fluchtwagen heraus große Feldsteine in Richtung eines nachfolgenden Polizeiautos geworfen. Die Staatsanwaltschaft wertet das als versuchten Mord.

Der 40-Jährige sei wegen diverser Straftaten polizeilich bekannt und habe mehrfach an Motorsportrennen teilgenommen, teilte ein Polizeisprecher mit. Da bei der Verfolgungsfahrt Geschwindigkeiten von mehr als 230 Stundenkilometer bei Dunkelheit und strömendem Regen gefahren wurden, ging die Polizei bei ihren Ermittlungen davon aus, dass der Fahrer erfahren mit hochmotorisierten Fahrzeugen ist und gute Ortskenntnisse hat. In der Tatnacht hatten die Polizisten die Verfolgung abgebrochen, um sich und andere nicht zu gefährden. Der Fluchtwagen wurde später gefunden, er war gestohlen worden.

Die Polizei geht davon aus, dass für den Einbruch und die Steinewürfe mindestens zwei Täter verantwortlich sind. Derzeit wird auch gegen einen 39-Jährigen ermittelt. Für einen Haftbefehl habe die Beweislast aber nicht ausgereicht, sagte ein Sprecher. dpa