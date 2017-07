Verkehrsunfall mit zwei tödlich Verletzten im Harz

Altenau Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, sind ein 16-Jähriger und eine 49-Jährige bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der 16-jährige Altenauer fuhr mit seinem Mofa auf der B 498 von Oker in Richtung Altenau. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte er im Bereich Anlegestelle Vorstauraum der Okertalsperre nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Zeitgleich befuhr eine offenbar 49-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Krad die Bundesstraße in Richtung Oker. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der beide Beteiligten schwer verletzt wurden und noch am Unfallort ihren Verletzungen erlagen. Die B 498 war zwischen Altenau und der Weißwasserbrücke bis gegen 22.15 Uhr gesperrt. Die Polizei Oberharz hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben beziehungsweise während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05323/94110-0 zu melden.

