Unfall mit drei PKW auf der A2

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verunglückten Personenwagen auf der Autobahn 2 musste die Ortsfeuerwehr Helmstedt am Sonntag um 21.16 Uhr ausrücken. In Höhe der Raststätte Lappwald auf der Richtungsfahrbahn Hannover kollidierten drei Personenwagen auf dem linken und mittleren Fahrstreifen. Am Unfallort sicherte die Feuerwehr die beiden Fahrspuren ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab. Mit Vliestüchern seien auslaufende Betriebsstoffe gebunden worden, teilte Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, mit. Mehrere leicht verletzte Personen wurden von Sanitätern aus zwei Rettungswagen und einem Notarzt behandelt.

Vier Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr waren rund eine Stunde im Einsatz gewesen.