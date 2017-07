Frau kracht mit Auto in Hauswand

Nordhorn Eine 39-Jährige ist in Nordhorn mit ihrem Auto in eine Hauswand gekracht und schwer verletzt worden. Die Frau habe beim Abbiegen vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen die Wand geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurde nach dem...