Polizei kontrolliert vor G20-Gipfel Autobahnen nahe der Grenze

Beamte der Bundespolizei kontrollieren aus den Niederlanden über die A30 bei Bad Bentheim nach Deutschland einreisende Autofahrer. Kontrolliert werden hier stichprobenmäßig Fahrzeuge. Hintergrund der Aktion ist der kommende G20-Gipfel in Hamburg. Foto: Ingo Wagner/dpa

Hannover Die Polizei will militante G20-Gegner frühzeitig aus dem Verkehr ziehen. Nahe der Grenze zu den Niederlanden sind Drogen aber der größere Fang.

Die Bundespolizei kontrolliert seit Freitag rund um die Uhr Autos, die von den Niederlanden aus auf niedersächsische Autobahnen fahren. Die Maßnahme, die im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel stehe, werde auf der A280, der A30 bei Bad Bentheim und der B402 bei Meppen durchgeführt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim. So solle verhindert werden, dass potenzielle Gewalttäter zu dem Gipfel nach Hamburg reisen.

„Bisher verläuft alles ganz unauffällig“, sagte der Sprecher zur ersten Bilanz der stichprobenartigen Kontrollen. Es seien noch keine mutmaßlichen Gewalttäter aus dem Verkehr gezogen worden. Aufgefallen seien dagegen einige mögliche Delikte im Zusammenhang mit Drogen. Die Reisenden nähmen die Kontrollen bisher gelassen, sagte der Sprecher. Überprüft werden Fahrzeuge an diesen Stellen nach den Plänen bis zum Ende des G20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli in Hamburg stattfindet. dpa