Hannover wird Ausweich-Airport bei G20-Gipfel

Der Flughafen Hannover wird wegen der An- und Abreise der zahlreichen Staats- und Regierungschefs beim G20-Gipfel in Hamburg zum Ausweich-Airport. Die Fluggesellschaft Condor etwa will jeweils drei An- und Abflüge verlagern, zudem werden viele Geschäftsreiseflieger erwartet. Die Staats- und Regierungschefs der führenden Wirtschaftsmächte kommen am 7. Juli in Hamburg für zwei Tage zu ihrem zwölften G20-Gipfel zusammen.

Die Boeing 747 des US-Präsidenten, die im Vorjahr während der Hannover-Messe in Langenhagen landete, wird dort allerdings nicht erneut landen. „Die Air Force One erwarten wird diesmal nicht in Hannover, die wird sehr prominent in Hamburg stehen“, sagte Flughafenchef Raoul Hille.

Allerdings reisen viele ausländische Regierungsdelegationen mit mehreren Großraumflugzeugen an, die nicht alle in Hamburg Stellplätze finden. „Es wird so sein, dass die eine oder andere Maschine auf dem Flughafen Hannover geparkt wird, weil Hamburg aus allen Nähten platzt“, sagte Hille.

Das Land erhofft sich von der Umleitung der Verkehrsströme auch einen Werbeeffekt. „Wir sind für alle G20-Geplagten auch ein Standort, in den man mal reinschnuppern kann“, sagte Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). „Ich hoffe, dass sich der eine oder andere angesichts der Erkenntnis, wie reibungslos der Flughafen Hannover funktioniert, in Zukunft überlegt, ob das nicht eine kluge Alternative ist.“

Hannover ist Norddeutschlands einziger Verkehrsflughafen, der rund um die Uhr angeflogen werden kann. Mit seinen drei Landebahnen ist er für bis zu 80 Starts und Landungen pro Stunde ausgelegt und fertigt je nach Saison zwischen 6000 und 20 000 Passagiere täglich ab. dpa