Ein Firmengelände eines Großhändlers für Getränke ist in Langenhagen nach Starkregen überflutet.

Feuerwehrleute arbeiten an einer nach Starkregen überfluteten Garage in Langenhagen.

Feuerwehrleute arbeiten an einem nach Starkregen überfluteten Kiosk.

Hannover Am Abend erwischt der heftige Starkregen auch Niedersachsen. Betroffen sind vor allem Hannover, Bremen und der Raum Oldenburg.

Feuerwehr in Niedersachsen nach heftigem Regen im Dauereinsatz

Nach heftigem Regen hat die Feuerwehr am Donnerstag vielerorts in Niedersachsen vollgelaufene Keller und Firmengebäude auspumpen müssen. Einige Straßen waren vorübergehend nicht passierbar, größere Schäden und Notlagen wurden aber auch in der Nacht nicht bekannt.

In Bremen kam es bis zum Abend insgesamt zu 45 wetterbedingten Einsätzen. Etliche Keller und Wohnungen liefen nach Angaben der Feuerwehr voll. Am Stadtwaldsee wurde ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr überschwemmt. Durch den hohen Wasserstand der Weser seien die Osterdeichwiesen von Überflutung bedroht, teilte die Polizei mit. Am späteren Abend beruhigte sich die Lage zunächst. Bis zum frühen Morgen wurden keine weiteren Einsätze bekannt.

Die Feuerwehr in Hannover rückte bis zum späten Abend rund 175 Mal aus. Rund 350 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um überflutete Straßen abzusichern und Keller und Wohnhäuser leerzupumpen. Auch die Medizinische Hochschule meldete Wasserschäden in ihren Räumen. Eine Tiefgarage sowie die Zentralapotheke waren ebenfalls überschwemmt. Auch beim Reifenhersteller Continental und der Zentralen Polizeidirektion gab es einen Wassereinbruch.

Heftig erwischte es im Kreis Oldenburg die Gemeinden Wildeshausen und Sandkrug (Hatten). Rund 50 Mal rückte dort die Feuerwehr aus. Straßen standen komplett unter Wasser. In Wildeshausen brach das Dach einer Firma unter den Wassermassen ein, verletzt wurde niemand. Zahlreiche Anrufer meldeten überlaufende Gullydeckel.